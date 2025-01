Mattarella ha ricevuto la delegazione della Federazione italiana Vela Roma, 23 gen. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato al Quirinale una delegazione della Federazione italiana Vela, in occasione della Coppa America femminile giovani e dei 100 anni dalla fondazione della FIV. Nel corso dell'incontro sono intervenuti il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, il Presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, Caterina Banti, medaglia d'oro olimpica e Massimiliano Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa. Al termine il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti. Hanno partecipato il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, il Segretario generale del CONI, Carlo Leonardo Mornati, il Segretario generale della Federazione Italiana Vela, Alberto Volandri e gli atleti in rappresentanza di tutte le discipline facenti parte della FIV.