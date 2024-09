Maria Cecilia Hospital inaugura laboratorio ricerca traslazionale Cotignola, 10 set. (askanews) - Si è tenuta l'inaugurazione del Laboratorio di Ricerca Traslazionale di Maria Cecilia Hospital, ospedale di Alta Specialità a Cotignola che fa parte di GVM Care & Research. Dall'istologia e la biologia molecolare fino alle colture cellulari: il laboratorio si articola in 7 aree specifiche ed è focalizzato sulla ricerca clinica-traslazionale in ambito cardiovascolare. Il team è composto da un totale di circa 20 ricercatori, organizzati in 3 Gruppi di ricerca e può contare sulla collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, con l'Università degli Studi di Ferrara e con l'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica. Abbiamo parlato con Ettore Sansavini, Presidente di GVM Care & Research, gruppo ospedaliero di cui Maria Cecilia Hospital fa parte: "La ricerca italiana è un settore che la comunità in generale ma in particolare lo Stato e la politica intende portarle avanti. Dobbiamo dire che c'è la volontà di fare ricerca, la volontà di tenere i giovani ricercatori nel nostro paese. Ritengo di poter dire che siamo ad un buon livello". Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del Ministro dell'Università e della Ricerca, On. Anna Maria Bernini, e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri On. Alberto Barachini, oltre al Presidente di GVM Care & Research, Ettore Sansavini. Abbiamo parlato con l'On. Sen. Anna Maria Bernini, Ministro dell'Università e della Ricerca: "Considero questa iniziativa come iniziativa pilota del rapporto non più opportuno ma assolutamente fondamentale tra la formazione, l'impresa, gli enti di ricerca, la ricerca all'interno dell'impresa, i territori e le comunità. Questo è il vero ecosistema". Il laboratorio, diretto dalla professoressa Elena Tremoli, è dotato di attrezzature e tecnologie all'avanguardia e ha l'obiettivo di trovare trattamenti innovativi attraverso un approccio multidisciplinare. Il fine ultimo è quello di migliorare la vita dei pazienti e trasformare la ricerca in una risorsa concreta per la salute delle persone. "Abbiamo tantissimi progetti che coinvolgono tutta l'area cardiovascolare, dalla cardiologia interventistica, alla cardiochirurgia e in quest'ambito ci occupiamo della salute del paziente allo scopo di trovare marcatori di malattia e nuovi sistemi di cura". Ha dichiarato la Prof.essa Elena Tremoli, direttore scientifico del Maria Cecilia Hospital. Il laboratorio traslazionale del Maria Cecilia Hospital è un progetto ambizioso, fiore all'occhiello della medicina in Italia e non solo.