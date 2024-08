Maduro accusa gli Usa e Elon Musk, 11 morti alle manifestazioni Caracas, 1 ago. (askanews) - Dopo giorni di manifestazioni di piazza contro la sua rielezioni, il presidente venezuelano Maduro ha parlato difendendo il risultato del voto, considerato dalla comunità internazionale poco trasparente, e attaccando gli Stati Uniti. "Hanno mandato i criminali, i criminali pagati che li ripagano con droga e dollari, con miliardi di dollari. Questi cosiddetti commandos". "Pensavano di creare una situazione di terrore. Certo, hanno provocato terrore, ma una cosa è provocare terrore e un'altra è generare paura. La gente era indignata. La gente era allarmata da ciò che vedeva su tutti i social network e su tutti i social che Elon Musk e Zuckerberg e TikTok avevano messo in piedi per diffondere la violenza". Negli scontri con la polizia degli ultimi giorni sono morte 11 persone e la tensione per ora non accenna a diminuire.