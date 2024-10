L'uragano Milton arriva in Florida, Sarasota spazza dal vento Sarasota, 10 ott. (askanews) - L'uragano Milton è arrivato in Florida. Nelle immagini forti venti colpiscono la città di Sarasota, sulla costa occidentale, vicino al centro dell'uragano. Secondo il National Hurricane Center, nelle ultime ore sono stati segnalati venti sostenuti a 93 km/h e raffiche a 124 km/h alla foce della baia di Tampa, nel canale Egmont. Più di due milioni di utenze in Florida sono rimaste nella notte senza energia elettrica.