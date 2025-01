L'Iceberg più grande del mondo minaccia l'habitat di foche e pinguini Milano, 29 gen. (askanews) - E' lungo più di 80 chilometri e ha una estensione due volte Londra il più grande iceberg del mondo che si sta spostando lentamente nell'Oceano Atlantico meridionale dall'Antartide verso la Georgia del Sud. La potenziale collisione del gigantesco muro di ghiaccio, denominato A23a, con l'arcipelago britannico minaccia un'area di riproduzione cruciale per la fauna selvatica nell'Atlantico meridionale. "Si sta sciogliendo e quando questi iceberg si sciolgono, alla fine si fratturano in molti, molti iceberg più piccoli e, a quel punto, si sciolgono relativamente in fretta - ha spiegato Andrew Meijers, oceanografo fisico presso il British Antarctic Survey - Se si arena, potrebbe essere un bel problema per le foche e i pinguini in riproduzione perché ostacolerebbe il loro percorso verso le aree di alimentazione, il che significa che potrebbe esserci un aumento della mortalità nei pulcini e nei cuccioli che attualmente vengono nutriti dai genitori". Vedere dal vivo l'iceberg è uno spettacolo impressionante. "Ero in missione quando lo abbiamo incontrato nel 2023. Ed è incredibilmente impressionante. È un muro di ghiaccio alto 40 metri che si estende da un orizzonte all'altro. In realtà è davvero difficile farsi un'idea di quanto sia grande. Ma è una cosa fenomenale da vedere", ha spiegato lo scienziato. Gli iceberg sono costituiti di ghiaccio di ghiacciaio e quindi per la gran parte da acqua dolce. Quando si sciolgono possono creare diversi problemi. "Questo iceberg è grossomodo un trilione di tonnellate di acqua dolce, che può avere un effetto locale davvero significativo sia sull'oceanografia, sulla fisica e sulla biologia e sulla biogeochimica. Su scala più ampia, però, sappiamo che lo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio antartiche sta sostanzialmente consentendo a una maggiore quantità di ghiaccio del continente antartico di fluire negli oceani, il che aumenta i livelli del mare. Quindi, la più grande incertezza per i futuri livelli del mare è in realtà cosa succederà in Antartide", ha concluso Meijers.