L'acqua del Mediterraneo mai così calda, sfiora i 30 gradi Milano, 16 ago. (askanews) - La pesante ondata di calore che ha colpito l'Europa non riguarda solo l'aria ma anche l'acqua del Mar Mediterraneo che ha raggiunto la temperatura più alta mai registrata. Secondo i ricercatori è stato battuto il record del luglio 2023 con una media giornaliera di 28,90°C. Questi risultati preliminari sono tratti dai dati satellitari del programma di osservazione della Terra Copernicus dell'Unione Europea. Ciò significa che per due estati consecutive il Mediterraneo è stato più caldo che durante l'eccezionale ondata di caldo estivo del 2003, quando la media giornaliera fu misurata a 28,25°C il 23 agosto. Il Mare Nostrum dunque sta raggiungendo temperature vicine ai 30 gradi, almeno quattro sopra alla media stagionale, che minacciano la vita marina. Durante le precedenti ondate di caldo sono state decimate circa 50 specie, tra cui coralli e molluschi. Le alte temperature favoriscono la proliferazione della mucillagine, che sta rovinando le vacanze a molti turisti sul litorale adriatico, e favoriscono la migrazione di specie aliene tipiche dei climi tropicali. La regione del Mediterraneo è stata a lungo classificata come un punto caldo e preoccupante del cambiamento climatico.