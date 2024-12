La star indiana degli scacchi accolto da folla di fan all'aeroporto Chennai, 16 dic. (askanews) - L'indiano Gukesh Dommaraju al suo ritorno a casa è stato accolto come una star dopo essere diventato il più giovane campione di scacchi al mondo a soli 18 anni. Centinaia di fan hanno affollato l'area arrivi dell'aeroporto di Chennai, tra applausi e telecamere. Oltre a diversi ritratti di Dommaraju tenuti in mano soprattutto da studenti, anche uno striscione con la scritta: "Calorosa accoglienza per il Campione mondiale degli scacchi".