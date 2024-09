La manifestazione a Parigi per chiedere liberazione ostaggi Hamas Parigi, 13 set. (askanews) - Circa duecento persone hanno manifestato a Parigi per chiedere la liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas, su iniziativa del collettivo "Madri della speranza", alla presenza dei sopravvissuti del Kibbutz Nir Or, gravemente colpito dall'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023. "È molto difficile. È molto difficile continuare a vivere in questo modo, andare avanti. Cerchiamo con tutte le nostre forze di alzarci e andare a lavorare, per trovare una ragione di speranza che ci permetta di avere una vita migliore", dice Amit Avital, sopravvissuta all'attacco. "Voglio credere che riusciremo a liberare gli ostaggi, che raggiungeremo un accordo di scambio, in modo da poter tornare alla vita normale e riavere i nostri cari, perché così è impossibile", ha aggiunto.