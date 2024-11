Juliette Binoche: "io Penelope" in "The Return" di Uberto Pasolini Parigi, 7 nov. (askanews) - Intervistata a margine dell'inaugurazione delle vetrine di Natale dei grandi magazzini Printemps a Parigi, Juliette Binoche parla di "The Return", il nuovo film di Uberto Pasolini uscito poche settimane fa, in cui interpreta Penelope accanto a Ralph Fiennes: "è la prima volta che sono una regina, mi interessano le donne e l'umanità dei personaggi". Liberamente tratto dagli ultimi canti dell'Odissea, "The Return" ripercorre l'arrivo di Odisseo a Itaca dopo vent'anni di assenza, lo scontro con i Proci e il ricongiungimento con Penelope. Sceneggiato da John Collee ed Edward Bond, vede Ralph Fiennes e Juliette Binoche nei ruoli del due protagonisti; la pellicola segna la terza collaborazione tra i due attori dopo "Cime tempestose" (1992) e "Il paziente inglese" (1996). È stato girato in Grecia, prevalentemente a Corfù e nel Peloponneso.