Iran, comandante forza d'élite Qaani è riapparso in pubblico Teheran, 15 ott. (askanews) - Esmail Qaani, capo del braccio operativo per le operazioni all'estero delle Guardie Rivoluzionarie dell'Iran, la Forza Quds, ha partecipato al funerale a Teheran del generale Abbas Nilforoushan, ucciso il mese scorso a Beirut insieme al capo di Hezbollah Hassan Nasrallah. Qaani non era più comparso in pubblico da oltre un mese e alcuni media ipotizzavano che fosse stato a sua volta ucciso in un attacco israeliano in Libano. Secondo altre ricostruzioni, sarebbe stato sospettato di collaborazione con il Mossad nell'ambito di una "caccia alle talpe" scatenatasi in Iran dopo una serie di clamorosi successi di Israele in Libano, compresa l'uccisione di Nasrallah e l'attacco con esplosione simultanea di migliaia di apparecchi "cercapersone" e walkie-talkie, e come tale arrestato e interrogato.