Indagine Ue su TikTok per ingerenze russe in elezioni Romania Bruxelles, 17 dic. (askanews) - L'Unione europea ha aperto un'indagine formale su TikTok col sospetto che il social network sia stato utilizzato dalla Russia per influenzare il risultato delle elezioni presidenziali rumene, poi annullate. "Dobbiamo proteggere le nostre democrazie dalle interferenze straniere, soprattutto quando si tratta di elezioni" - ha detto Thomas Regnier, portavoce della Commissione, annunciando l'avvio della procedura. TikTok è sospettato di aver violato il Digital Services Act (Dsa) Digital Services Act (Dsa) non impegnandosi a eliminare i rischi, ad esempio della pubblicità legata alle elezioni politiche, e violando gli obblighi previsti per legge relativi ai processi elettorali. Le elezioni presidenziali romene del 24 novembre hanno visto la vittoria inaspettata al primo turno di Georgescu, candidato indipendente nazionalista ed euroscettico precedentemente poco noto al pubblico. Le elezioni sono state annullate dopo che la Corte Costituzionale ha ricevuto prove di ingerenze russe nel processo di voto.