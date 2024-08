Incidente in Nepal, bus esce di strada e finisce nel fiume Pokhara, 23 ago. (askanews) - Un autobus con una cinquantina di persone a bordo è precipitato fuori strada in Nepal, finendo in un fiume. Ci sarebbero almeno 14 persone morte e altre 16 sono rimaste ferite, anche se altri sono riusciti a salvarsi, ma ci sarebbero ancora dei dispersi. I soccorritori sono al lavoro cercare le persone che mancano all'appello. L'autobus stava viaggiando dalla città turistica di Pokhara alla capitale Kathmandu quando si è verificato l'incidente nel distretto centrale di Tanahun.