In anteprima "Romantica" il nuovo singolo di Stefan Quinto Milano, 14 set. (askanews) - In anteprima "Romantica" il nuovo singolo di Stefan Quinto, un brano prodotto da Matteo Tateo (etichetta Il Suono del Successo Music Production / distribuzione Believe Digital). Quante volte ci siamo trovati di fronte ad una vecchia fotografia che ci fa immergere in quel mondo vasto e pieno chiamato "Ricordi"? Romantica è questo: Una Polaroid sbiadita. Rappresenta un forte legame, con i suoi momenti leggeri, le sue piccole ossessioni e i ricordi condivisi. Non c'è tristezza -spiega l'artista- ma una celebrazione ironica di quei dettagli che, col senno di poi, fanno sorridere. E' un modo per dire: Sì, è stato bello, speciale, forse un po' folle, ma adesso posso guardarlo con leggerezza proprio come in un film buffo o una "canzone nostalgica". Stefan Quinto, nome d'arte di Stefano Giaquinto, nato nel 1995 a Casamassima (Ba), è un cantautore e polistrumentista italiano con influenze pop e rock britanniche.