Il trailer del film "Il Mecenate" di Massimiliano Finazzer Flory

ll docufilm “Il Mecenate” con la regia di Massimiliano Finazzer Flory prodotto da Fondazione Augusto Rancilio racconta e rappresenta la storia del primo Mecenate della modernità: Galeazzo Arconati. In 30 minuti si rivivono i miti, le vicende di Diana e di Ercole, di labirinti e di satiri in viaggio con il carro di Fetonte e la morte di Laocoonte, alcune delle statue in scena a Villa Arconati. Attraverso anche il genere fiction il docufilm viaggia nel passato accompagnando il percorso storico della più grande statua romana presente nel nord Italia il “Pompeo Magno” della prima metà del I secolo d.C., il cui restauro ripreso dalle camere svela sorprendenti storie della nostra tradizione.