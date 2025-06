Ibm accelera sul computer quantistico, ecco i nuovi data center Milano, 10 giu. (askanews) - Ibm ha presentato i nuovi data center che dovrebbero consentirle di sviluppare il primo computer quantistico commerciale entro il 2029, una macchina con una potenza di calcolo senza precedenti che potrà essere utilizzata per applicazioni concrete. I computer quantistici esistono già, ma la loro potenza di calcolo rimane insufficiente e generano ancora un tasso di errore che non fornisce le condizioni necessarie per un utilizzo affidabile. Un computer quantistico commerciale consentirà di eseguire calcoli al di fuori della portata di un computer convenzionale a una velocità accelerata. Per sviluppare questa tecnologia, IBM si affida a un codice di correzione degli errori (LDPC) appositamente progettato. "Forse possiamo simulare l'interazione delle molecole nelle reazioni chimiche, e trovare modi migliori per produrre farmaci - ha spiegato Jay Gambetta, vice-president di Ibm Quantum - e poi, nel mondo della finanza o della logistica, simulando problemi di ottimizzazione troppo complessi per essere risolti con un computer tradizionale, potremmo trovare soluzioni migliori o addirittura più efficienti utilizzando un computer quantistico." L'azienda punta ora a sviluppare il suo primo processore quantistico, in grado sia di memorizzare informazioni che di eseguire operazioni logiche, entro il 2026. Questo processore è considerato il componente fondamentale del futuro computer quantistico.