"I Sud del Mondo": garantire stabilità per nuove generazioni Roma, 21 ott. (askanews) - "L'associazione I Sud del Mondo Ets, insieme al mondo accademico, cerca di sviluppare una riflessione su due questioni cruciali che riguardano la vita politica del Paese, il premierato e l'astensionismo, cercando di costruire ponti tra visioni diverse per superare barriere ideologiche e steccati di partito e per trovare soluzioni condivise ed ampie convergenze". Lo ha detto Pompeo Torchia, presidente dell'associazione "I Sud del Mondo Ets, a margine del convegno "Il fenomeno dell'astensionismo dilagante. Il premierato come soluzione?", tenutosi a Roma nella Sala Capitolare presso il chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva. "Questo tipo di coinvolgimento è essenziale per costruire una società più coesa e attenta alle fragilità emergenti. I cittadini, soprattutto le nuove generazioni, sono i nostri interlocutori, e per loro bisogna costruire rapporti tra le parti strutturamente sani, che sappiano garantire stabilità e crescita", ha aggiunto.