In Siria data alle fiamme la tomba di Hafez, padre di Bashar al-Assad Qardaha (Siria), 11 dic. (askanews) - In Siria è stata data alle fiamme la tomba di Hafez, padre del deposto presidente siriano Bashar al-Assad, nella sua città natale, Qardaha. L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha dichiarato a France Presse che i ribelli hanno dato fuoco al mausoleo. Nelle immagini si vedono scene di festeggiamenti e le bandiere della rivoluzione siriana sventolate vicino alla tomba bruciata. La grande struttura, sopraelevata in cima a una collina, ospita al suo interno anche le tombe di altri membri della famiglia Assad, tra cui il fratello di Bashar, Bassel, che stava per ereditare il potere prima di morire in un incidente stradale nel 1994. "Siamo alla tomba di Hafez al-Assad, siamo venuti a vederla bruciata e distrutta dalla gente del suo villaggio perché li ha affamati, perché lo odiavano", hanno detto alcuni dei ribelli.