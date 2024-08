Green Valley Pop Fest da record a Trapani con Amoroso e tanti altri Trapani, 5 ago. (askanews) - Green Valley Pop Fest da record, per la prima edizione a Trapani, il festival registra 10.000 presenze. Sul palco della Green Arena si sono alternati artisti del calibro di Alessandra Amoroso, Irama, Tony Effe, Ernia, Sophie And The Giants, Hugel, Il Pagante, Merk & Kremont, Michelangelo, Simonterizzo, Petit, Sarah Toscano, Leo Gassman, Elmatadormc7, Axell, Berna, Cioffi, DoDoJ, Iveza e Kamelia. Il festival che promuove la cultura dell'ambiente attraverso il linguaggio della musica, dopo le prime due edizioni di successo a Sciacca (AG), è approdato per la sua terza edizione per la prima volta a Trapani, portando con sé un'importante fetta di pubblico arrivata da tutta la regione con una significativa ricaduta economica sul territorio. La società organizzatrice FUTURIS srls, nella persona di Antonio Di Marca, dichiara: "Siamo pienamente soddisfatti del riscontro ricevuto e felici di questa nuova avventura a Trapani. La città ci ha accolto nel migliore dei modi e la risposta del pubblico è stata inaspettata. Avere 10.000 persone sotto palco è stata una grande emozione." La scelta di Trapani come sede del festival non è stata casuale. Piazza Vittorio Emanuele, con la sua posizione centrale e il suo ampio spazio, è il luogo ideale per ospitare un evento di tale portata. La piazza è stata trasformata nella Green Arena, un'area festival con un grande palco principale per le esibizioni degli artisti, un'area food con una vasta gamma di proposte gastronomiche e un'area beverage. Nella spiaggia adiacente è stato allestito un secondo palco: lo Sbam! Stage con un allestimento ed un cast di artisti proveniente dal Jova Beach Party.