Giubileo, Pilat: ragionare insieme di contenuti e visione Roma, 5 ott. (askanews) - Organizzato da Pilat&Partners l'evento "Le porte del futuro: Roma e il Giubileo 2025". Questo appuntamento ha inaugurato un ciclo di incontri sul Giubileo 2025 che accompagnerà Pilat&Partners e il suo network, in collaborazione con Askanews, fino all'apertura della Porta Santa e durante l'anno giubilare. Nell'intervento di Riccardo Pilat - fondatore e CEO di Pilat&Partners, un ringraziamento i presenti per la partecipazione e alcune riflessioni introduttive sul Giubileo. Pilat ha sottolineato con pragmatismo i grandi risvolti materiali di questo evento, soffermandosi sulle grandi sfide e sulle grandi opportunità che ne derivano; al contempo, tuttavia, è stato anche evidenziato il contenuto valoriale di questo percorso della Chiesa Cattolica, il vero faro dell'anno giubilare. La presenza del Dicastero per l'Evangelizzazione, nella persona di Don Francesco Scalzotto, impreziosisce invero questo momento di riflessione e condivisione che Pilat&Partners ha voluto fortemente promuovere, rilanciando anche il grande tema del dialogo interreligioso.