Giornate Trevi, Raia (RWE): serve transizione culturale Roma, 26 set. (askanews) - Paolo Raia, Country Chair RWE Renewables Italia, ha portato alle ultime Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare di Trevi, promosse da Globe Italia, il punto di vista dell'azienda impegnata nella transizione energetica: "Noi come RWE vorremmo dare un nostro contributo per quanto riguarda la minimizzazione degli impatti derivati dai cambiamenti climatici attraverso la realizzazione di impianti rinnovabili, eolico e fotovoltaico. Attualmente abbiamo installati 500 MW e abbiamo l'obiettivo di raddoppiare al 2030 la capacità installata. Abbiamo in questo momento 110 MW di impianti in costruzione. Riflettiamo sugli aspetti legati al permitting : raggiungere gli obiettivi sarà complicato se non si otterrà una semplificazione dei processi amministrativi e attendiamo quindi la finalizzazione del testo unico ma un altro aspetto per noi importante è il cambio culturale, non ci sarà transizione energetica se non si investe anche nella transizione culturale".