Giornate Trevi, Moles (AU): diplomazia internazionale centrale Roma, 20 set. (askanews) - "Il mondo sta cambiando rapidamente, da tempo ci sono stati mutamenti sostanziali. Noi abbiamo a che fare con un elemento di potenza degli Stati, dell'Ue, delle Regioni, che rientra in gioco ogni volta che c'è un problema: parlo dell'energia, dell'ambiente, del gas, dell'acqua. Sono i temi affrontati a Trevi. E' importante, sono temi tornati purtroppo all'ordine del giorno proprio perchè entrano in quella che è la diplomazia internazionale, i negoziati, le trattative. E siccome sono elementi fondamentali dai quali dipende lo sviluppo economico di un paese rientrano in gioco con forza e sono temi che dobbiamo approfondire, studiare bene, per proporre soluzioni". Così Giuseppe Moles, AD di Acquirente Unico, intervenuto nel corso dei lavori delle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare, che dal 18 al 21 settembre tornano a Trevi (PG), promosse da Globe Italia.