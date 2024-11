G20, Xi Jinping: Cina e Regno Unito devono rispondere a sfide globali Rio de Janeiro, 18 nov. (askanews) - Il presidente cinese Xi Jinping, in un incontro con il primo ministro britannico Keir Starmer, a margine del G20 di Rio de Janeiro, ha detto che i due paesi si assumono entrambi la responsabilità di "rispondere alle sfide globali". "Il mondo sta attualmente entrando in un nuovo periodo di grandi cambiamenti - ha dichiarato - in quanto membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle principali economie globali, la Cina e il Regno Unito si assumono l'importante compito di promuovere lo sviluppo dei rispettivi paesi, nonché la responsabilità di rispondere alle sfide globali". Secondo l'agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua nel vertice il presidente cinese ha ribadito che Pechino e Londra hanno un potenziale significativo per lavorare insieme: i due paesi "godono di un ampio spazio di cooperazione" ha detto Xi Jinping.