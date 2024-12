Forte sisma a Vanuatu, i soccorritori sacavano sotto le macerie Roma, 18 dic. (askanews) - Le squadre di soccorso scavano alla ricerca di sopravvissuti intrappolati sotto gli edifici colassati a Vanuatu, nel Pacifico, dopo un potente terremoto che ha ucciso almeno nove persone. Negozi e abitazioni crollati nella capitale Port Vila dove polizia, medici e volontari stanno utilizzando escavatori, martelli pneumatici, seghe per il cemento per estarre chi invoca di essere soccorso. La scossa di magnitudo 7,3 con epicentro al largo dell'isola principale ha distrutto grandi edifici, incrinato muri, frantumato finestre e provocato frane. L'arcipelago dove vivono 320.000 persone si trova nell'area del Pacifico a rischio di terremoti. Dopo la scossa principale ne sono seguite diverse di assestamento. Vanuatu ha dichiarato lo stato d'emergenza per sette giorni. L'Australia e la Nuova Zelanda hanno inviato personale medico e di ricerca e soccorso con aerei da trasporto militari, tra cui una squadra australiana di 64 persone con due cani da ricerca. L'ospedale di Port Vila ha confermato la morte di nove persone ma il numero è destinato a salire, secondo un aggiornamento dell'ufficio di gestione dei disastri di Vanuatu.