Foggia, sette arresti per assalti a furgoni portavalori Foggia, 4 set. (askanews) - Sgominata una banda specializzata negli assalti a portavalori. I carabinieri del Comando Provinciale di Foggia hanno arrestato 7 indagati, accusati - a vario titolo - di rapina aggravata, sequestro di persona, ricettazione, detenzione e porto di armi - anche da guerra - e altro. Le indagini sono partite dall'assalto a un furgone portavalori, avvenuto il 3 dicembre 2021 ad Ascoli Satriano (FG), ma sono almeno tre gli episodi contestati alla banda criminale. Avrebbero fermato lungo la strada gli autisti degli autoarticolati, costringendoli con violenza e sotto la minaccia delle armi, a consegnare loro il mezzo per poi abbandonarli in un luogo isolato.