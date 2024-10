Fintech, Lambiase: settore rilevante, un acceleratore per investire Milano, 8 ott. (askanews) - "Per il nostro sistema che vede uno sviluppo molto avanzato dell'innovazione, il fintech rappresenta un settore rilevante. Abbiamo sviluppato un acceleratore che investe nella fase iniziale del ciclo di vita delle aziende, con investimenti diretti e investimenti gestiti da terze parti specializzate nello sviluppo di nuovi metodi di pagamento, banche online e tutto quel mondo che è caratterizzato dalla forte commistione con l'intelligenza artificiale". Lo ha detto Anna Lambiase, presidente di Cdp Venture Capital, intervenuta in mattinata al Milan Fintech Summit. Parlando dell'intesa annunciata nei giorni scorsi tra Cdp Venture Capital e OpenAi, Lambiase ha sottolineato che "questo accordo con OpenAi si pone all'interno del nostro percorso strategico, con il Piano che prevede l'investimento di 1 miliardo nell'intelligenza artificiale: 500 milioni saranno destinati al fondo Artificial Intelligence. Qui la nostra partnership con OpenAi è una grandissima potenzialità per far crescere il nostro mercato delle startup sia nella fase pre-seed, seed e poi nella fase growth", ha concluso.