Fed, Powell: è giunto il momento di adeguare la politica monetaria Jackson Hole (Wyoming), 23 ago. (askanews) - "È giunto il momento di adeguare la politica monetaria" della Fed. Lo ha affermato il presidente della banca centrale Usa, Jerome Powell, nel discorso programmatico al ritiro annuale della Fed a Jackson Hole, nel Wyoming. "La direzione di marcia è chiara e i tempi e il ritmo dei tagli dei tassi dipenderanno dai dati in arrivo, dalle prospettive in evoluzione e dall'equilibrio dei rischi", ha detto Powell. "L'inflazione è diminuita significativamente", ha detto il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, intervenendo al ritiro di Jackson Hole in Wyoming. Tuttavia secondo il capo della Fed "l'inflazione elevata ha innescato stress e senso di ingiustizia" e ha spiegato che "la maggior parte degli americani in vita oggi non ha mai sperimentato un'inflazione elevata così duratura". Powell ha aggiunto che l'inflazione "è ora molto più vicina al nostro obiettivo" e che è cresciuta la sua fiducia sulla possibilità che "l'inflazione si sia incamminata su un percorso sostenibile verso il 2%".