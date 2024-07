Elezioni Gb, Keir Starmer al seggio per votare Milano, 4 lug. (askanews) - Il leader del partito laburista britannico Keir Starmer è arrivato al seggio elettorale a Londra per votare alle elezioni generali del Regno Unito dove circa 49 milioni di elettori sono chiamati al voto. Il Regno Unito vota per le elezioni legislative che mettono fine a 14 tumultuosi anni di governo conservatore. I sondaggi danno favorito Starmer, che potrebbe presto trasferirisi a Downing Street per diventare premier britannico.