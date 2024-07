De Luca a Meloni: "Sono il civile De Luca" e lei: 'Gentilissimo' Bagnoli (Napoli), 15 lug. (askanews) - "Sono 'il civile' De Luca: le rinnovo il mio benvenuto". E la Premier risponde "grazie, gentilissimo". Altra botta e risposta tra il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che accoglie Giorgia Meloni a Bagnoli, Napoli, dove è stato sottoscritto il protocollo d'intesa sulla rigenerazione e riqualificazione urbana dell'area ex Italsider. Si chiude in questo modo la polemica nata a Caivano il 28 maggio, quando Meloni aveva salutato il governatore campano così: ""Presidente De Luca, quella 'str...' della Meloni. Come sta?". Per chiudere definitivamente le polemiche, che seguivano le affermazioni fatte da De Luca, il 16 febbraio parlando con alcuni giornalisti in Transatlantico, a Roma, la presidente del Consiglio dopo la firma del protocollo con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e alla presenza del ministro Raffaele Fitto, ha invitato il governatore della Campania a salire sul palco, non senza un po' di attesa... "Presidente vieni a fare la foto con noi", ha detto Meloni.