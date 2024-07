Cristo Redentore di Rio illuminato dai colori della bandiera italiana Rio de Janeiro, 19 lug. (askanews) - In occasione della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Rio de Janeiro, la statua del Cristo Redentore, uno dei simboli della città, è stata illuminata con i colori della bandiera italiana, il tricolore verde, bianco e rosso. Mattarella, arrivato a Rio la sera del 17 luglio, visiterà la statua, che dal monte Corcovado domina la città, venerdì 19 alle 9, le 15 ora italiana. Quindi volerà a Salvador per l'ultima tappa della sua visita di Stato in Brasile: qui visiterà la comunità francescana di Betania e incontrerà una rappresentanza della collettività italiana.