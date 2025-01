Colloquio in videoconferenza tra Xi Jinping e Putin Roma, 21 gen. (askanews) - Colloquio in videoconferenza tra il presidente cinese Xi Jinping e il leader russo Vladimir Putin nel primo giorno dal ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump. I due, secondo quanto riferito dai media russi, hanno ribadito la volontà di collaborazione stretta, basata sulla "comunanza d'interessi" tra i due paesi, anche alla luce delle "incertezze esterne". "Siamo d'accordo sul fatto che la cooperazione tra Mosca e Pechino si basi su un'ampia comunanza di interessi nazionali e su una convergenza di visioni su come dovrebbero essere le relazioni tra grandi potenze. Costruiamo i nostri legami sulla base dell'amicizia, della fiducia reciproca, del sostegno, dell'uguaglianza e del beneficio reciproco" ha affermato Putin. "Stiamo lavorando nell'interesse di garantire una sicurezza indivisibile nello spazio eurasiatico e nel mondo nel suo complesso" ha sostenuto ancora il presidente russo, evidenziando quello che ha definito come l'"importante ruolo stabilizzatore negli affari internazionali" della relazione politica tra Mosca e Pechino. Xi ha lodato il trend di costante crescita nelle relazioni e nei commerci sino-russi. "Le relazioni sino-russe, il cui nucleo è costituito da buon vicinato e amicizia eterna, interazione strategica globale, cooperazione reciprocamente vantaggiosa e soluzioni win-win, stanno acquisendo una nuova vitalità" ha affermato il presidente cinese. "La cooperazione pratica bilaterale - ha aggiunto - si sta espandendo costantemente, e il trend di crescita stabile nel commercio reciproco è mantenuto. Inoltre, il percorso orientale del gasdotto Cina-Russia ha raggiunto la piena capacità operativa in anticipo rispetto ai tempi previsti". In tal senso, la Cina è pronta "a portare le relazioni con la Russia a nuovi livelli e a resistere all'incertezza esterna".