Centri Albania,Meloni: stiamo rispettando diritto internazionale Roma, 15 ott. (askanews) - "Braga dice che l'accordo con la Tunisia viola il diritto internazionale e così l'accordo con l'Albania e più in generale le nostre politiche migratorie. Ormai sono diventate le politiche migratoria dell'Ue" e "questa è la politica migratoria che l'Ue sta portando avanti con la quasi totalità degli stati membri che condividono queste politiche e quindi temo che voi siate isolati a livello internazionale". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella replica alla Camera. "La collega Braga dice che in Albania si stanno consumando delle violazioni, visto che i primi dovrebbero arrivare domani mi pare eccessivo che si siano consumate delle violazioni. Se è il principio quello a cui si riferisce io ricordo che l'accordo con l'Albania prefigura la cessione di territorio albanese che viene coperto da giurisdizione italiana ed europea. Se ritiene che ci sia una violazione o non conosce bene il diritto internazionale o ritiene che violi se stesso. Noi stiamo rispettando il diritto internazionale". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella replica alla Camera.