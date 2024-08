Cede una diga per le forti piogge in Sudan: almeno 30 morti Port Sudan, 27 ago. (askanews) - Tragedia nel Sudan orientale, dove a causa del cedimento di una diga per le forti piogge sono morte almeno 30 persone. L'onda di acqua e fango ha danneggiato le abitazioni di altre 50mila persone. Le inondazioni seguite al collasso della diga di Arbaat, a circa 38 chilometri a nord ovest di Port Sudan, hanno colpito circa 70 paesi e villaggi, 20 dei quali sono stati completamente distrutti. Per il Sudan si aggrava così il bilancio delle violente inondazioni che hanno colpito il paese nella stagione delle piogge, già 132 persone sono morte ma ci sono ancora dei dispersi.