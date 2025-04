Carlo e Camilla in visita privata dal Papa: "Una occasione speciale" Roma, 10 apr. (askanews) - Dopo gli incontri istituzionali e l'intervento alla Camera davanti al Parlamento in seduta comune, Re Carlo e la Regina Camilla, tra i vari appuntamenti della terza giornata a Roma, sono anche stati ricevuti da Papa Francesco. Il Vaticano ha diffuso la foto dei reali che stringono la mano al Pontefice. L'incontro, previsto all'inizio della visita nella Capitale, era in un primo momento saltato per tutelare la salute del Santo Padre che sta affrontando una lunga ripresa dopo il ricovero. Ma è stato riprogrammato. Il Papa ha fatto gli auguri alla coppia per l'anniversario di matrimonio e ha ricambiato al Re l'augurio di un pronto recupero della sua salute. Sull'account X della Royal Family sono stati condivisi i momenti clou del viaggio in Italia, e sull'incontro privato con il Pontefice si parla di "un'occasione speciale". "Il Re e la Regina - si legge - sono rimasti profondamente toccati dalle gentili parole del Papa in occasione del loro ventesimo anniversario di matrimonio".