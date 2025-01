Capo dell'AI di Meta: Ue investa di più in Intelligenza artificiale Davos, 24 gen. (askanews) -L'Europa dovrebbe assumersi maggiori rischi e investire di più nell'Intelligenza artificiale, ha detto Yann LeCun, a capo dell'IA di Meta, intervistato dalla France presse in occasione del World Economic Forum di Davos. Il direttore scientifico dell'IA di Meta, commentando il progetto Stargate di Trump, lo ha definito "un po' irrealistico", spiegando però che molte aziende Usa stanno comunque investendo ingenti somme per l'Intelligenza Artificiale. Stargate sarebbe un'ipotetica joint venture tra OpenAI, Softbank e Oracle per un investimento di 500 miliardi di dollari nell'arco dei prossimi quattro anni per costruire infrastrutture di intelligenza artificiale negli Stati Uniti. Lo stesso Elon Musk però ha già criticato il progetto, sostenendo che le tre principali società coinvolte non hanno i soldi per realizzarlo.