Ansfisa-Italferr, Capomolla: supervisione con strumenti digitali Roma, 30 apr. - "Quest'accordo rappresenta il prolungamento di un altro accordo con la società Stretto di Messina. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo nel rafforzamento delle nostre attività di supervisione attraverso strumenti digitali sempre più evoluti. Ci muoviamo in un contesto in cui la sicurezza delle infrastrutture richiede conoscenze tempestive, approfondite e predittive, in grado di supportare interventi mirati ed efficaci. Italferr è una realtà ingegneristica di primo piano, con cui condividiamo l'obiettivo di innovare i processi di gestione lungo tutto il ciclo di vita delle opere. Oltre agli aspetti tecnici, l'intesa punta anche sulla formazione e sulla diffusione delle conoscenze, valorizzando le competenze e le soluzioni più avanzate a beneficio dell'intero sistema infrastrutturale". Lo ha dichiarato Domenico Capomolla, Direttore di ANSFISA, in occasione della firma con Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane, per promuovere sistemi digitali, modelli e best practices per lo sviluppo, la gestione, la manutenzione e il monitoraggio degli impianti e dei sottosistemi ferroviari.