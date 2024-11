Ambiente, il connubio tra Acqua dell'Elba e Isola d'Elba Roma, 28 nov. (askanews) - Oltre 1.180 kg CO compensati negli ultimi due anni e il superamento del 49% dei residui industriali conferiti a recupero nel 2023, dato in crescita rispetto al 2022. Sono alcuni dei risultati ottenuti da Acqua dell'Elba e presentati dal partner Omnisyst, nel corso della Green Week, organizzata sull'isola proprio da Acqua dell'Elba e Fondazione Acqua dell'Elba. Ma tanti i progetti che meritano di essere sottolineati come quello denominato "La via dell'Essenza". "Realizzato insieme a Legambiente e con il Parco Nazionale Arcipelago Toscano -sottolinea Fabio Murzi Presidente di Acqua dell'Elba- prevede la realizzazione di un percorso costiero che circoscriva tutta l'isola d'Elba. Abbiamo raggiunto per ora otto tappe che riguardano tutta la parte occidentale e ci prefiggiamo nei prossimi anni di completare il percorso. E' molto importante sia per i turisti che per i residenti perché contribuisce alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio" Ci sono poi i programmi didattici e i laboratori scientifici che hanno portato l'Isola a essere la prima unità territoriale europea certificata come "Blue Schools" UNESCO. In tutto questo percorso è fondamentale l'apporto di Omnisyst che supporta le aziende attraverso una serie di competenze e di strumenti assolutamente all'avanguardia, "come ad esempio un sistema di algoritmo certificato da Certiquality e sviluppato insieme all'Università di Padova per arrivare a quantificare, individuare e ridurre le emissioni di C02 nell'ambiente; e, attraverso un sistema di digitalizzazione avanzato ci permette anche di migliorare l'efficienza della logistica, di ottimizzarla e di ridurre l'impatto ambientale anche sotto questo punto di vista", spiega Pamela Dormienti Sustainability Manager di Omnisyst Ma non solo: "c'è anche la riduzione della produzione di rifiuti, il loro riutilizzo come nuove risorse e l'implementazione dell'economia circolare come obiettivo strategico e di sviluppo sostenibile", aggiunge Dormienti. I progetti, riportati nella Relazione d'Impatto, e quelli legati alla gestione circolare dei residui di produzione, testimoniano l'impegno di Acqua dell'Elba come società benefit nel promuovere il valore del territorio attraverso azioni tangibili.