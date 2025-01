Ambiente, Arta Abruzzo: un quarto di secolo a tutela territorio Roma, 21 gen. (askanews) - "Da 25 anni ARTA Abruzzo rappresenta un punto di riferimento nella tutela ambientale. Abbiamo trasformato analisi e dati in strumenti concreti per prevenire rischi e proteggere il territorio, con una visione rivolta al futuro. Lavoriamo per formare cittadini consapevoli e per garantire un domani sostenibile. Custodire il presente è il primo passo per costruire il futuro". Lo ha dichiarato l'Avv. Maurizio Dionisio, Direttore Generale di Arta Abruzzo, in occasione del 25esimo anniversario dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente e le celebrazioni previste con due giornate di eventi il 23 e 24 gennaio, a L'Aquila e Pescara. Al centro, i traguardi raggiunti e le sfide per proteggere salute e ambiente.