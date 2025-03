Al via il MWC, Barcellona capitale tech del mondo mobile Barcellona, 3 mar. (askanews) - Al via a Barcellona la 19esima edizione del Mobile World Congress, la fiera tech del settore mobile più importante al mondo. La Global System Operators Association (Gsma) che organizza l'evento dal 3 al 6 marzo 2025 nella città catalana attende circa 100.000 visitatori e centinaia di espositori, del mondo smartphone e non solo.