Al Quirinale la cerimonia per i Cavalieri del Lavoro Roma, 30 ott. (askanews) - Al Palazzo del Quirinale si è svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri a cui è intervenuto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dopo aver sottolineato "il valore per la comunità" del successo delle imprese, si è rivolto ai giovani. "Non sono gli egoismi e le chiusure a promuovere e governare crescita e progresso. Vorrei dire ai giovani: prendetevi il futuro. Non è un gesto di egoismo. Al contrario, è risposta all'appello alla responsabilità e all'impegno". Fra i nuovi cavalieri del Lavoro, la presidente di Fininvest, Marina Berlusconi. "Questo riconoscimento lo dedico a mio papà che ricevette lo stesso titolo nel 1977, Silvio Berlusconi è e resterà sempre 'il Cavaliere'"