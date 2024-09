Al Marzamemi CineFest appello a sostegno del cinema italiano Marzamemi (Sr), 16 set. (askanews) - Grande successo di pubblico per la terza e rinnovata edizione del Marzamemi CineFest dal tema Radici Identità e Nuovi Innesti che in un dialogo multidisciplinare ha saputo connettere le radici identitarie e le contaminazioni che nel corso dei millenni hanno alimentato e consolidato il prestigio oltreché il valore storico culturale connotandone la sua identità GloCal (Globale e Locale). Nella giornata di work & business di Innesti Film Industry, si sono incontrate le produzioni cinematografiche nazionali e internazionali con l'obiettivo di connettere la filiera del cinema e dell'audiovisivo, offrendo supporto a produttori e autori nel trovare i partner più adatti alle esigenze dei propri progetti, presentando i loro progetti in via di sviluppo. La Direttrice Artistica Rossana Danile: "La conclusione della terza e rinnovata edizione del Marzamemi CineFest l'abbiamo voluta dedicare all'evento Innesti Film Industry. Un evento che mette in relazione le imprese del settore cinematografico e dell'audiovisivo in dialogo con gli imprenditori locali. Tutto questo per creare nuovi innesti produttivi e nuove scintille in un momento che vede il cinema italiano in crisi". Molti gli spunti grazie al dibattito moderato da Raffaele Buranelli Presidente Nazionale del RAAI Registro Attrici e Attori Italiani, animato dalla presenza di Corrado Azzollini, Presidente Nazionale di Confartigianato Cinema e Audiovisivo che ha dichiarato: "Dal Marzamemi CineFest posso solo augurarmi anche alla luce di quello che sta accadendo nel mondo dell'audiovisivo, che questi festival possano in qualche modo essere riconosciuti dal ministero e permettano l'accesso ai crediti d'imposta soprattutto alle micro e alle piccole imprese italiane perché è necessario riconoscere un circuito di distribuzione differente da quello della sala soprattutto per queste imprese e per i piccoli film; mi auguro che questi importanti festival siano riconosciuti e divengano valevoli per il riconoscimento del credito d'imposta".