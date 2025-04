25 aprile, Fontana in aula Camera: monito contro sopraffazioni Roma, 24 apr. (askanews) - " In un simile scenario è indispensabile riaffermare con orgoglio le origini più autentiche della nostra democrazia. Con questo spirito siamo chiamati a celebrare il 25 aprile. Una ricorrenza che rappresenta un monito a ripudiare ogni forma di sopraffazione e a impegnarsi, giorno dopo giorno, nella costruzione di una società saldamente ancorata ai valori della libertà e della democrazia e capace di rigenerare speranza". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha aperto in aula alla Camera le celebrazioni per l'80esimo anniversario della Liberazione.