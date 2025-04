Zelensky invoca una Pasqua di pace per l'Ucraina: "Cristo è risorto!"

"Il male può avere la sua ora, ma Dio avrà il suo giorno. Questo è uno dei significati racchiusi nella storia di Cristo. Della Sua sofferenza e morte terrena, della Sua resurrezione e della verità che prima o poi, ma inevitabilmente, il male si ritirerà e la vita trionferà": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, augurandosi che arrivi il giorno di una Pasqua di pace.

"Questo è ciò che abbiamo desiderato per tutti questi 1.152 giorni. Siamo uniti in questo. Ogni giorno, e soprattutto oggi, quando gli ucraini di tutte le confessioni cristiane celebrano la Pasqua nella stessa data. Insieme. Lottiamo insieme per l'Ucraina. E preghiamo insieme per l'Ucraina - prosegue il capo dello Stato -. Che l'ora del male finisca. Che giunga il giorno della vita. Il giorno della pace. Il giorno dell'Ucraina. Il giorno che dura da secoli. E potremo riunirci di nuovo. A un'unica tavola. In una Pasqua di pace".

"Che tutto questo si avveri. Che Dio ci aiuti in questo. Che ci sia la pace. Che ci sia l'Ucraina. Cristo è risorto! È risorto davvero!", conclude.