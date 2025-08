Media, Usa assumeranno controllo aiuti umanitari a Gaza

Gli Usa intendono aumentare significativamente il loro ruolo nella fornitura di aiuti umanitari a Gaza: lo scrive Axios citando due funzionari americani e un funzionario israeliano. Trump ha discusso il piano con Steve Witkoff in una cena ieri sera dopo il viaggio dell'inviato speciale in Israele e a Gaza. Un funzionario Usa ha affermato che è stato deciso che l'amministrazione Trump "assumerà" la gestione degli aiuti umanitari a Gaza perché Israele non li sta gestendo adeguatamente e ha riferito che paesi del Golfo come il Qatar contribuiranno finanziariamente, mentre anche Giordania ed Egitto saranno probabilmente coinvolti.