Zelensky, grazie a Meloni per il sostegno a una pace giusta

"Ringrazio Georgia Meloni e il popolo italiano per il loro sostegno e il lavoro congiunto per ripristinare una pace giusta": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha incontrato questa mattina a Cernobbio la premier Giorgia Meloni. "Il ripristino e la ricostruzione dell'Ucraina, compreso il suo sistema energetico, è stato uno dei temi discussi durante l'incontro. Abbiamo apprezzato la decisione dell'Italia di ospitare la prossima Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina nel 2025", si legge nel messaggio. "Abbiamo anche discusso dell'attuazione della Formula di Pace. L'Italia è attivamente coinvolta nell'attuazione di ogni punto. Ringrazio Georgia Meloni e il popolo italiano per il loro sostegno e il lavoro congiunto per ripristinare una pace giusta", conclude Zelensky.