Zelensky, 'alla Nato lottiamo per avere più difesa aerea'

"Ora a Washington. Oggi segna l'inizio del vertice Nato. Stiamo lottando per avere più sistemi di difesa aerea per l'Ucraina e sono fiducioso che ci riusciremo. Stiamo anche cercando di assicurarci più aerei, compresi gli F-16. Inoltre, stiamo spingendo per maggiori garanzie di sicurezza per l'Ucraina, comprese armi, aiuti finanziari e sostegno politico". Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Sollecitiamo azioni decisive da parte degli Stati Uniti e dell'Europa - azioni che rafforzeranno i nostri guerrieri", ha aggiunto Zelensky.