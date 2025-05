Partita Le Havre-Marsiglia interrotta per incidenti sugli spalti

La partita di Ligue 1 francese tra Le Havre e Marsiglia di questa sera è stata interrotta per circa trenta minuti a causa di incidenti sugli spalti dello stadio. Poco dopo l'ora di gioco e il gol di apertura di Amine Gouiri per l'Om, è cominciata una rissa in una parte dello stadio di Le Havre e diverse decine di spettatori hanno abbandonato le gradinate per cercare riparo. Anche i giocatori dell'Om che si stavano riscaldando in quella parte del campo sono stati fatti allontanare rapidamente dallo staff dell'Olympique. L'arbitro Willy Delajod ha interrotto immediatamente la partita (al 64° minuto) e rimandato i giocatori negli spogliatoi.

Dopo quasi mezz'ora di interruzione e l'istituzione di un cordone di sicurezza davanti alla tribuna dove erano iniziati gli incidenti, la partita è ricominciata. (AFP/ANSA).