Xi Jinping è arrivato all'Eliseo, vedrà Macron e Von der Leyen

Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato all'Eliseo per l'inizio ufficiale della sua visita di Stato di due giorni in Francia, in occasione dei 60 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi. È stato accolto dal suo omologo francese Emmanuel Macron nel cortile d'onore del palazzo presidenziale, dove è stata schierata la Guardia Repubblicana. I due capi di Stato avranno un primo incontro alla presenza della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, giunta per discutere delle numerose controversie commerciali con Pechino.