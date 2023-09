Xi, Cina e Usa devono vivere in pace

Cina e Usa "dovrebbero e devono" raggiungere una coesistenza pacifica, offrendo ulteriori spunti ad entrambe le parti per abbassare le persistenti tensioni. E' il messaggio del presidente Xi Jinping inviato in risposta a una lettera dell'ex pilota Harry Moyer e del pilota cannoniere Mel McMullen, due veterani delle Tigri Volanti americane che hanno combattuto per la Cina nella Seconda guerra mondiale. "Guardando al futuro, Cina e Usa, in quanto due grandi Paesi, hanno responsabilità più importanti per la pace, la stabilità e lo sviluppo nel mondo", ha aggiunto Xi, secondo quanto riportato con enfasi dai media statali di Pechino.