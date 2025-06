Gli obiettivi dell’Eliseo. “La Francia vuole l’Italia nel gruppo dei volenterosi”

Roma, 4 giugno 2025 – “C’è un interesse comune di Italia e Francia a superare le divergenze, a volte rese più evidenti da un conflitto di personalità”. È l’analisi di Yves Mény , francese, già presidente della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e presidente emerito dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze, autorevole studioso dell’Europa, al centro anche del suo ultimo libro, Le vie della democrazia (Il Mulino, 2024).

Professor Mény, in che contesto si colloca la visita del presidente Macron?

“Dopo alcune tensioni emerse nelle scorse settimane, è evidente che entrambi i leader hanno interesse a superare divergenze, talvolta anche profonde, per convergere su un’agenda comune. Macron vuole riportare l’Italia nel gruppo dei Paesi europeisti più attivi e fra i ‘volenterosi’: non avere l’Italia a bordo rende il progetto più fragile. Dal canto suo, Meloni ha tutto l’interesse a rientrare nella corrente dominante dell’Unione, soprattutto ora che il sostegno all’Ucraina richiede coesione. Il suo tentativo di porsi come ponte tra Europa e Stati Uniti non ha funzionato. Da una parte perché gli accordi commerciali sono competenza esclusiva dell’Ue, dall’altra perché l’Italia ha rilevenza tutto sommato limitata. Trump può apprezzare Giorgia Meloni ma non farà concessioni all’Europa per lei”.

La foto della riunione dei ‘volenterosi’ in Albania con Macron Starmer, Merz e Tusk, ma senza Meloni

Fra Meloni e Macron c’è anche un conflitto di personalità?

“Certamente. Sono entrambi personaggi con una forte personalità e idee diverse. Per prima cosa, non c’è dubbio che la Meloni sia forse la leader più decisa dell’intera storia repubblicana italiana: ha una forza sia all’interno della coalizione che in Parlamento che le permette davvero di esprimere il suo carattere. Quanto a Macron non è certo un uomo che si trattenga o che manchi di idee. Vengono da storie diverse, lei è una politica pura, lui un tecnocrate arrivato alla politica. E hanno idee differenti. Mi viene in mente il titolo di un vecchio libro ’Due sogni per un solo letto’ (Andrè Fontaine, 1981, ndr): qui il letto è l’Europa e loro hanno sogni inconciliabili. Ma si devono avvicinare per affrontare nemici più grandi: la Russia e in un certo senso anche gli Usa, con Trump che nella sua politica imprevedibile ha chiarito di vedere l’Ue come antagonista commerciale”.

I volenterosi stanno però facendo fatica a incidere

“Dipende da cosa ci si aspetta. Se si parla di inviare truppe in Ucraina, è quasi impossibile. Quello che è rilevante è che serve una posizione condivisa: l’evoluzione sul campo è rapida e i margini del negoziato cambiano continuamente”.

Parla di unione ma l’Europa si frammenta, avanzano i populisti.

“I movimenti populisti sono in crescita, ma non hanno un’ideologia strutturata. Le loro istanze sono state in gran parte fatte proprie dalla destra e dalla destra radicale e parlare di populismo nasconde il fatto che c’è una spinta fortissima a destra. Questa nuova destra non ha interesse per un’Europa unita. Ma c’è una contraddizione evidente: tutti traggono beneficio dall’Unione. La Polonia, ad esempio, è diventata un Paese ricco anche grazie al fatto che fa parte dell’Ue. Il principio di realtà, alla fine, costringe anche i più euroscettici a moderarsi”.

Italia e Francia hanno assunto una posizione forte su Israele.

“Storicamente, i Paesi dell’Europa del Sud hanno mantenuto un dialogo aperto con il mondo arabo, pur riconoscendo Israele e sostenendo la soluzione dei due Stati. Dopo i fatti del 7 ottobre molti Paesi si sono allineati a Israele. La risposta israeliana è stata però talmente violenta e prolungata da spingere molti governi a rivedere il proprio atteggiamento. Queste prese di posizione sono importanti, ma l’efficacia è limitata finché gli Usa mantengono un sostegno incondizionato a Israele. Inoltre, la soluzione dei due Stati sostenuta dagli europei, appare oggi quasi irrealizzabile. A scuola ci raccontavano la guerra dei Cent’anni fra Inghilterra e Francia sembrava impossibile anche solo concepirla. Ecco, questa è una guerra tragica che dura da un secolo e, per ora, non ha una via d’uscita credibile”.