Von der Leyen, deciso con Trump di accelerare sui dazi

"Il vertice del G7 è un'opportunità per colloqui proficui e approfonditi tra i partner. Ho discusso con il presidente Trump di questioni critiche, dall'Ucraina al commercio. Per quanto riguarda il commercio, abbiamo chiesto ai team di accelerare il lavoro per raggiungere un accordo equo e giusto. Facciamolo": lo ha scritto su X la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen al termine del bilaterale con Donald Trump a margine del G7.